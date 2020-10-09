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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние сутки в мире 338 779 человек заразились коронавирусом. Это рекордный суточный прирост с начала пандемии Covid-19, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© Reuters / Scanpix

Предыдущее максимальное значение зарегистрировали 2 октября — 330 340 заразившихся.

В странах Европы за последние 24 часа выявили 96 996 новых случаев — это самый высокий показатель, который когда-либо был зарегистрирован ВОЗ на континенте.

Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 36 млн. По оценке университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени, во всем мире коронавирусом заразились 36,445 млн человек. Показатель в 30 млн заразившихся был преодолен 18 сентября.

Лидером среди стран по количеству заразившихся остаются США, где Covid-19 диагностирован у 7,5 млн человек. Второе место занимает Индия — свыше 6,7 млн случаев коронавируса, третье — Бразилия, где зарегистрировано 5 млн зараженных. В первую пятерку входят также Россия (1,2 млн) и Колумбия (877 тыс.).

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Deutsche Welle
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