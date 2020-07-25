Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала за последние сутки более 284 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за день. Предыдущий рекорд организация зафиксировала 18 июля. Тогда, по данным ВОЗ, суточный прирост составил 259,8 тыс. заболевших.

Днем ранее было выявлено 247 225 случаев заражения и 7097 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 8 121 700. За сутки этот показатель вырос на 173 187. Число умерших там увеличилось на 7663 и достигло 325 625. В Европе зарегистрированы 3 170 382 заразившихся и 209 421 умерший. За 24 часа число инфицированных возросло на 22 522, количество умерших увеличилось на 451.

В начале июля глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, оценивая ситуацию с коронавирусом в мире, заявил: «Мы явно не достигли пика пандемии». По его словам, число жертв заболевания «выровнялось во всем мире», многие страны добились значительного прогресса в уменьшении смертности от вируса, тогда как в других государствах она продолжает расти.

Гебреисус считает, что большинство людей в мире по-прежнему уязвимы для вируса, который вызывает COVID-19. «Если там, где вы живете, случаев заражения немного, это еще не значит, что можно расслабиться», — предупредил он.