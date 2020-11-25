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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю, что следует из ее отчета.
Koronavirusas Italijoje
Koronavirusas Italijoje
© Scanpix

За последнюю неделю число заразившихся во всем мире выросло на 4,07 млн человек. Количество случаев с летальным исходом составило почти 68 тысяч, что на 11% больше, чем за предыдущую неделю.

Эксперты отметили, что скорость распространения инфекции замедлилась, что особенно заметно в странах Европы (которая при этом сохраняет лидерство по темпам прироста) и Юго-Восточной Азии. Подчеркивается, что в Африке число заболевших растет относительно медленно.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан высказал предположение, что коронавирус начал распространяться по миру после заражения нескольких нулевых пациентов. Он добавил, что в естественном происхождении вируса нет никаких сомнений. Тем не менее версия о первой передаче SARS-CoV-2 от летучей мыши пока не доказана.

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