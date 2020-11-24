ВОЗ: в Европе от коронавируса каждые 17 секунд умирает человек

"В европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек. Всякий раз, когда мы решаем следовать рекомендациям остановить распространение дезинформации, бороться с отрицанием (коронавируса), мы вносим вклад в предотвращение гибели людей от COVID-19", - цитирует его РИА "Новости".

По его словам, введение общего карантина можно избежать, "если мы все приложим усилия". При этом отметил, что ношение защитных масок "не панацея", но они крайне важны в борьбе с распространением инфекции, и их надо использовать в сочетании с другими мерами.

Несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом, Клюге назвал введение общего карантина "последним средством", так как ущерб, связанный с самоизоляцией, включает в том числе экономические последствия, обострение проблем психического здоровья, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, гендерное насилие и нарушение работы основных служб здравоохранения.

Ранее глава ВОЗ отметил, что одной вакцинации недостаточно для борьбы с пандемией, и нужно принимать и другие меры. Среди них - тестирование, изоляция тех, кто контактировал с заразившимися, а также информирование населения об опасности COVID-19.

Вакцины от коронавируса разрабатывают в США, Китае, Франции, Великобритании и других странах. Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19 - "Гам-Ковид-Вак" (торговое название "Спутник V"), разработанную московским Центром им. Гамалеи и Минобороны, а также "ЭпиВакКорона" новосибирского научного центра "Вектор".