ВОЗ: в Европе число смертей от COVID-19 выросло почти вдвое

За последние 6 недель число смертей среди больных с легочной инфекцией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, выросло в Европе почти в 2 раза. Такие данные представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове привела в пятницу, 11 декабря. При этом количество заражений в Европе снижается, добавила она. По словам Керкхове, во всем мире число летальных исходов за этот же срок увеличилось на 60 процентов.

В Германии за прошедшие сутки подтверждено 28 438 новых случаев заражения, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее количество инфицированных достигло 1 300 516, возбудитель COVID-19 с появления в ФРГ унес жизни 21 466 человек (суточный прирост 496), свыше 957 000 больных выздоровели. Индекс репродукции коронавируса (R) в Германии составляет 1,11, увеличившись по сравнению с предыдущим днем (1,03). Это означает, что 100 инфицированных заражают 111 здоровых человек.

Данные по России и Украине

В России инфекция обнаружена еще у 28 137 человек, всего в стране выявлено 2 625 848 заболевших, сообщил оперативный штаб. По его сведениям, с начала ведения статистики 46 453 пациентов умерли, а 2,08 млн выздоровели.

В Украине по состоянию на 12 декабря вирус обнаружен у 885 039 человек (суточный прирост 12 811). Из всех инфицированных 14 998 скончались, 494 001 выздоровел. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (90 013), Харьковской области (61 985) и Одесской области (57 071), меньше всего в Кировоградской области (7059), отметило украинское министерство здравоохранения.

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен более чем у 71 млн жителей планеты, свыше 1,6 млн больных с вызываемой им инфекцией COVID-19 умерли, почти 50 млн выздоровели, указывает группа волонтеров Worldometer. Больше всего подтвержденных заражений (16,2 млн) и летальных исходов среди инфицированных (около 303 тысяч) приходится на США. Мировое сообщество борется со второй волной пандемии COVID-19. Научные учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцин против вируса.