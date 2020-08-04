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Глава ВОЗ сообщил, что гарантий в том, что проходящие испытание вакцины эффективны, нет никаких. Он призвал не полагаться на универсальное оружие.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Эффективной вакцины от коронавируса может и не появиться вовсе, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Ряд вакцин в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся, что у нас будет несколько эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент универсального оружия нет — и оно может не появиться вовсе", — заявил он на пресс-конференции в Женеве.

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Глава ВОЗ призвал страны и правительства неукоснительно соблюдать меры противодействия пандемии — ношение масок, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук и тестирование. "Послание людям и правительствам очень четкое: делайте это все", — призвал Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру.

Между тем в России ожидают, что первая в мире сертифицированная вакцина появится именно там. Ожидается, что препарат, разработанный Национальным исследовательским центром им. Н. Гамалеи, может получить государственную регистрацию 10 — 12 августа. В интервью CNN глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, финансировавшего разработку вакцины, сравнил это событие с запуском первого искусственного спутника Земли. "Американцы были удивлены, когда услышали сигналы спутника в космосе. То же самое будет и с вакциной. Россия получит ее первой", — заявил он.

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Deutsche Welle
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