"Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус созвал Комитет по чрезвычайным ситуациям в соответствии с международными регулирующими правилами по болезни, вызванной вирусом Эбола, в Демократической Республике Конго, - говорится в сообщении понедельник женевской штаб-квартиры ВОЗ. - Комитет соберется 17 октября в Женеве для того, чтобы решить, является ли эта вспышка проблемой, вызывающей чрезвычайную обеспокоенность в международном плане, и какие рекомендации необходимы для борьбы с этой вспышкой".

Подчеркивается, что 28 сентября "в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности" ВОЗ пересмотрела уровень риска, который представляет нынешняя вспышка БВВЭ в провинциях Северное Киву и Итури с "высокого" до "очень высокого" на национальном и региональном уровне. При этом на глобальном уровне риск распространения вируса по-прежнему расценивается как "низкий". По состоянию на 14 октября, в ДРК было зарегистрировано 211 случаев БВВЭ (176 из них подтверждены лабораторными анализами). Умерло 135 человек, выздоровело 55, остальные находятся на излечении.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК - уже десятая. Вирус вспыхнул сразу в нескольких регионах страны в том числе на границе с Угандой, что чревато распространением болезни.

28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали Минздрав страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что в четырех случаях речь идет о БВВЭ, о чем 1 августа власти ДРК сообщили ВОЗ, а 7 августа стало известно, что вспышка болезни вызвана заирским штаммом вируса, приводящим к особенно высокой смертности. В ходе эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.

Вирус Эбола за несколько десятков лет унес жизни более тысячи людей. Вспышки эпидемий болезни, вызываемой этим вирусом, регистрируются в странах Африки регулярно.

Вирус Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.