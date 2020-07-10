ВОЗ создает комиссию для оценки действий во время пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создает независимую группу экспертов, которая изучит ее действия, а также меры, принимаемые другими государствами в ответ на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг, 9 июля, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время виртуальной встречи с представителями организации в 194 странах мира.

По его словам, возглавить группу уже согласились бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и экс-президент Либерии Эллен Джонсон Серлиф. А мандат комиссии будет разработан по согласованию с государствами-членами ВОЗ.

Ожидается, что промежуточный доклад комиссия подготовит и представит ко встрече министров здравоохранения стран, входящих в ВОЗ, которая должна состояться в ноябре. "Это не будет стандартный отчет, чтобы поставить галочку, а затем положить на полку собирать пыль. Это то, к чему мы отнесемся со всей серьезностью", - заявил Гебрейесус.

ВОЗ обвиняют в поддержке Китая

Деятельность ВОЗ на этапе начала пандемии подвергается серьезной международной критике. В частности, президент США Дональд Трамп, объявивший 7 июля о том, что его страна через год официально выходит из ВОЗ, неоднократно заявляла, что организация была слишком дружественно настроена по отношению к Китаю, поддерживала его кампанию по дезинформации и тем самым содействовала значительно более широкому распространению пандемии коронавируса. ВОЗ отвергает эту критику.

Согласно последним данным, с начала пандемии инфекция по всему миру выявлена более чем у 12 миллионов человек. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались более 550 тысяч пациентов, выздоровели свыше 6,9 млн человек.