"Пока мы не сделаем это, эти цифры, о которых вы говорите не просто могут оказаться реальными, но, к сожалению, очень вероятными", - допустил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга ВОЗ.
По его словам, этот показатель может быть даже выше, если страны не будут принимать меры по сдерживанию пандемии.
По данным университета Джонса Хопкинса, во всем мире зафиксировано 984 590 жертв. Лидером являются США, где скончались 203 047 пациентов, в тройке также Бразилия и Индия.
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