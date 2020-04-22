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Представитель Всемирной организации здравоохранения заявила об отсутствии доказательств того, что возбудитель пневмонии COVID-19 был создан в лаборатории.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© AFP / Scanpix

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 имеет животное происхождение. Все известные до сих пор данные свидетельствуют о том, что вирус не был создан в лаборатории или каким-либо похожим образом, заявил представитель ВОЗ Фадела Чаиб на пресс-конференции в Женеве во вторник, 21 апреля.

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По всей вероятности, носителем вируса изначально было животное, а именно, летучая мышь, продолжила Чаиб. Однако пока неясно, как именно вирус преодолел видовой барьер и передался человеку.

В США не исключают искусственного происхождения вируса

Ранее американский телеканал Fox News со ссылкой на неназванных собеседников сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом, стал сотрудник лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань. Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин должен нести ответственность, если выяснится, что он "сознательно" скрывал данные о SARS-CoV-2.

К призыву провести независимое исследование ситуации с распространением вируса присоединились Австралия и Германия. В свою очередь Китай отвергает предположения о якобы лабораторном происхождении вируса.

Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, проник в 210 стран и территорий после вспышки в Китае в конце 2019 года. Вирус выявлен у более 2,5 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались более 170 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США.

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Deutsche Welle
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