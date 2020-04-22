Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 имеет животное происхождение. Все известные до сих пор данные свидетельствуют о том, что вирус не был создан в лаборатории или каким-либо похожим образом, заявил представитель ВОЗ Фадела Чаиб на пресс-конференции в Женеве во вторник, 21 апреля.
По всей вероятности, носителем вируса изначально было животное, а именно, летучая мышь, продолжила Чаиб. Однако пока неясно, как именно вирус преодолел видовой барьер и передался человеку.
В США не исключают искусственного происхождения вируса
Ранее американский телеканал Fox News со ссылкой на неназванных собеседников сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом, стал сотрудник лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань. Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин должен нести ответственность, если выяснится, что он "сознательно" скрывал данные о SARS-CoV-2.
К призыву провести независимое исследование ситуации с распространением вируса присоединились Австралия и Германия. В свою очередь Китай отвергает предположения о якобы лабораторном происхождении вируса.
Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, проник в 210 стран и территорий после вспышки в Китае в конце 2019 года. Вирус выявлен у более 2,5 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались более 170 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США.
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