ВОЗ: Швеция - это модель будущей жизни с коронавирусом

Во время пресс-конференции 29 апреля, Райан указал - это миф, что Швеция ничего не делает для борьбы с коронавирусом. Страна ввела сильную политику общественного здравоохранения, проводит обширное тестирование и нарастила свои возможности предоставить интенсивный уход больным.

“Я думаю, если мы достигнем новой нормы, то во многом Швеция представляет модель будущего. Если мы хотим вернуться к обществу, в котором нет карантина, то общество должно адоптироваться на средний или длительный период, когда отношения в обществе будут формироваться с учетом присутствия вируса”, - сказал исполнительный директор ВОЗ.

Основное отличие шведской стратегии заключается в том, что шведское правительство не вводило суровые ограничительные меры, а доверило обществу обеспечение физического дистанцирования. “Посмотрим, будет это успешно или нет”, - отметил Райан.

Однако говорить о более высокой защищенности шведов от нового коронавируса благодаря общественному иммунитету пока не приходится. По данным ВОЗ, даже в тех странах, где наблюдается широкое распространение заболевания, доля людей с антителами к вирусу очень небольшая.

Как уже сообщалось, стратегия шведских эпидемиологов, отказывающихся вводить серьёзные ограничения передвижения в стране, неоднократно подвергалась критике как внутри страны, так и на международном уровне. Новая волна критики обрушилась на правительство Швеции после того, как от нового коронавируса стали умирать жильцы домов для престарелых. Райан отметил, что высокая смертность пожилых людей в домах престарелых это не только шведская проблема, а всеобщая и требует немедленного решения.