ВОЗ сдержанно высказалась по поводу российской вакцины от коронавируса

По словам Язаревича, "предквалификация" любой вакцины предполагает, что все данные относительно ее безопасности и действенности должны проверяться "неукоснительно точно". Ранее ВОЗ призывала Россию при разработке вакцины придерживаться установленных стандартов для производства безопасных и действенных медикаментов.
"Рискованный эксперимент"
Накануне, 11 августа, сообщалось, что в ФРГ назвали регистрацию вакцины в РФ без решающей, третьей, фазы клинических испытаний рискованным экспериментом на людях. Согласно глобальным стандартам в изучении и испытании вакцин, разработанных ВОЗ, третья фаза предполагает испытания на нескольких тысячах человек.
О регистрации вакцины, получившей в итоге название "Спутник V", объявил 11 августа президент РФ Владимир Путин. Вакцина "формирует устойчивый иммунитет", она "прошла все необходимые проверки", утверждал он. Путин заявил, что одна из его дочерей уже сделала прививку. Предполагается, что массовое производства новой вакцины от коронавируса в России может начаться уже в январе 2021 года.
В настоящее время третью фазу испытаний проходит шесть вакцин, разработанных западными и китайскими фирмами, напоминает агентство AFP.
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