"С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима для того, чтобы взять пандемию под контроль. Но важно подчеркнуть, что вакцина дополнит другие инструменты, которые у нас есть, а не заменит их, - отметил он. - Сама по себе вакцина не положит конец пандемии".
Для борьбы с распространением коронавируса нужно продолжать принимать и другие меры. Среди них - тестирование, изоляция тех, кто контактировал с заразившимися, а также информирование населения об опасности COVID-19.
Гебрейесус напомнил, что первые партии вакцин от коронавируса будут небольшими. Первыми эти препараты получат медики, пожилые и люди из других групп риска.
Вакцины от коронавируса разрабатывают в США, Китае, Франции, Великобритании и других странах. Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19 - "Гам-Ковид-Вак" (торговое название "Спутник V"), разработанную московским Центром им. Гамалеи и Минобороны, а также "ЭпиВакКорону" новосибирского научного центра "Вектор".
В ноябре разработчик "Спутника V" подал в ВОЗ заявку на включение российской вакцины в перечень рекомендуемых для экстренного использования, передает РБК. Теперь организация должна проверить препарат, который российские власти поспешили зарегистрировать как первую в мире вакцину от коронавируса, и еще до проведения критически важной третьей стадии испытаний.
Несколько разрабатываемых в мире вакцин в ходе промежуточных испытаний показали эффективность более 90%. Среди них - совместная разработка германской фармацевтической компании BioNTech и американской Pfizer. Из 43,5 тыс. участников исследования этой вакцины заболели COVID-19 всего 95 человек, сообщили в Pfizer. После этого стоимость акций компании выросла на 15%.
Через два дня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) правительства РФ объявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" по итогам промежуточных данных пострегистрационных исследований оказалась еще выше - 92%.
16 ноября эффективность своей вакцины оценила почти в 95% и американская компания Moderna. Из 30 тыс. добровольцев, которые участвовали в испытаниях препарата, коронавирусом заразились пять, сообщили в ней.
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