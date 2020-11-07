После сообщений из Дании о случаях передачи мутировавшего коронавируса от норки человеку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала, что подобные случаи выявлены еще в пяти странах: Нидерландах, Италии, Испании, Швеции и США. Об этом говорится в пресс-релизе ВОЗ, опубликованном в субботу, 7 ноября.

За одним исключением все обнаруженные в разных странах случаи заражения норок схожи с другими распространенными штаммами SARS-CoV-2. Беспокойство вызывает только одна уникальная мутация, обнаруженная в Дании и получившая название "очаг 5" ("Cluster 5"). Обнаруженная в ней комбинация мутаций или изменений прежде не наблюдалась, поэтому возможные ее последствия для диагностики, лечения и вакцинации пока не изучены, предупреждает организация. Ученые опасаются, что мутация "очаг 5" может повлиять на действенность будущих вакцин.

В Дании выявлены 12 случаев инфицирования людей этой разновидностью вируса, все они обнаружены в регионе Северная Ютландия: восемь зараженных имели отношение к норковым фермам, а четверо - местные жители.

Норки могут заразиться от людей

По данным ВОЗ, известны примеры передачи коронавируса между людьми и животными и инфицирования норок от зараженных коронавирусом людей.

Еще 4 ноября власти в Копенгагене распорядились уничтожить всех норок на зверофермах страны. Теперь в целях предотвратить распространение этого вида коронавируса в Северной Ютландии введены жесткие меры, в ряде коммун закрыты рестораны, бары и прочие заведения.

Великобритания утром 7 ноября запретила въезд в страну всем датчанам, не имеющим постоянного места жительства в Соединенном Королевстве, а также иностранцам, едущим через Данию транзитом. Британские подданные, въезжающие из Дании, должны быть помещены в карантин на 12 дней.

Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме живут около 15-17 миллионов норок. По данным Копенгагена, на более чем 200 фермах зарегистрированы случаи коронавируса, более чем на 60 из них все звери уже уничтожены. В начале июня аналогичное решение приняли власти Нидерландов, в которых также фиксировались вспышки коронавируса на норковых фермах.