ВОЗ проводит расследование после жалоб на "расизм, сексизм и коррупцию" внутри организации

По данным AP, жалобы касались проявлений "расизма, сексизма и коррупции". В ВОЗ отметили, что знают о публикации AP. В организации также добавили, что расследование ведется "в соответствии с установленной в ВОЗ процедурой". Поручение провести расследование отдал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, обратившись к сотрудникам Управления внутреннего надзора, передает ТАСС.
В ВОЗ отметили, что резонанс вызвали "анонимные утверждения, циркулирующие внутри организации". Глава ВОЗ поднимал вопрос о неподобающем поведении "открыто на общих встречах с сотрудниками". Он подчеркивал, что в ВОЗ действует "правило нулевой терпимости", касающееся любых случаев дискриминации.
Со времени вступления в должность в июле 2017 года Тедрос Аданом Гебрейесус высказывается за "открытость, транспарентность и многообразие" в деятельности ВОЗ, где "представлены все регионы мира", женщины составляют почти две трети персонала, и действует независимая горячая линия для конфиденциальных сообщений о неподобающем поведении.
По данным AP, в электронных посланиях, анонимно направленных в прошлом году руководству ВОЗ, сотрудники обращали внимание, в частности, на то, что в организации существует "систематическая расовая дискриминация" в отношении работников-африканцев, а также на ненадлежащее расходование средств, выделенных на борьбу с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго.
В частности, руководство ВОЗ потратило 1 миллион долларов на доставку арендованным самолетом трех автомобилей из Дубая, хотя в самой ДРК можно купить внедорожник по цене около 80 тысяч долларов. Однако представитель ВОЗ Сара Рассел возразила критикам. По ее словам, в мае 2018-го в ДРК было доставлено 10 транспортных средств, поскольку аналогичных им машин, отвечающих минимальным стандартам безопасности, не было на местном рынке. И транспортировка этих автомобилей обошлась в 237 тысяч 801 доллар.
В среду британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой утверждалось, что случаи сексуальных домогательств происходят в офисах ООН по всему миру, при этом руководство ООН не уделяет должного внимания этой проблеме, и виновники остаются безнаказанными. По данным газеты, каждый третий сотрудник ООН сталкивался с сексуальными домогательствами в течение последних двух лет. В двух из трех случаев домогательств виновниками оказывались мужчины, причем большинство таких эпизодов происходило в офисах.
Издание сослалось на результаты опроса, проведенного компанией Deloitte в ноябре 2018 года. Всего было опрошено 30 тысяч 364 сотрудника ООН (17% всего штата).
Сразу после появления публикации в секретариате ООН заявили, что знают о проблеме неподобающего поведения персонала организации и не закрывают на нее глаза. С февраля прошлого года в ООН действует горячая линия для приема жалоб.
Добавим, что нынешний глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус ранее занимал должность министра здравоохранения Эфиопии. Он стал первым африканцем, возглавившим ВОЗ.
СБУ арестовала высланную из России журналистку за антиукраинскую пропаганду (7)
В Службе безопасности Украины ( СБУ ) назвали...
Российские ученые: астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году (1)
Астероид Апофис может в 2068 году столкнуться с Землей....
Лидер Сербии подарил Путину щенка шарпланинской овчарки, пополнив его мини-зоопарк (7)
Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому...
ВОЗ проводит расследование после жалоб на "расизм, сексизм и коррупцию" внутри организации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),...
В Боготе в теракте около полицейской академии погибли более 20 человек
В столице Колумбии Боготе утром 17 января автомобиль,...
TOP новостей
Глава Соцмина объявил ультиматум в связи с доставкой пенсий (17)
Договоры , с компаниями, которые до 26 января не выплатят...
Предупреждение: некоторые улицы непроездные, на дорогах хаос (46)
Пятница для многих водителей началась с неприятностей....
Литовская LET подписала договор о покупке газа с "Газпромом" (76)
Литовская компания Lietuvos energijos tiekimas (LET) подписала с...
ИГ заявило о причастности к взрывам в Магнитогорске, СК РФ призывает не верить террористам (104)
Запрещенная в России террористическая группировка...
Принять участие в муниципальных выборах в Литве намерено более 14 000 кандидатов (4)
Принять участие в выборах советов самоуправлений...