ВОЗ проводит расследование после жалоб на "расизм, сексизм и коррупцию" внутри организации

По данным AP, жалобы касались проявлений "расизма, сексизма и коррупции". В ВОЗ отметили, что знают о публикации AP. В организации также добавили, что расследование ведется "в соответствии с установленной в ВОЗ процедурой". Поручение провести расследование отдал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, обратившись к сотрудникам Управления внутреннего надзора, передает ТАСС.

В ВОЗ отметили, что резонанс вызвали "анонимные утверждения, циркулирующие внутри организации". Глава ВОЗ поднимал вопрос о неподобающем поведении "открыто на общих встречах с сотрудниками". Он подчеркивал, что в ВОЗ действует "правило нулевой терпимости", касающееся любых случаев дискриминации.

Со времени вступления в должность в июле 2017 года Тедрос Аданом Гебрейесус высказывается за "открытость, транспарентность и многообразие" в деятельности ВОЗ, где "представлены все регионы мира", женщины составляют почти две трети персонала, и действует независимая горячая линия для конфиденциальных сообщений о неподобающем поведении.

По данным AP, в электронных посланиях, анонимно направленных в прошлом году руководству ВОЗ, сотрудники обращали внимание, в частности, на то, что в организации существует "систематическая расовая дискриминация" в отношении работников-африканцев, а также на ненадлежащее расходование средств, выделенных на борьбу с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго.

В частности, руководство ВОЗ потратило 1 миллион долларов на доставку арендованным самолетом трех автомобилей из Дубая, хотя в самой ДРК можно купить внедорожник по цене около 80 тысяч долларов. Однако представитель ВОЗ Сара Рассел возразила критикам. По ее словам, в мае 2018-го в ДРК было доставлено 10 транспортных средств, поскольку аналогичных им машин, отвечающих минимальным стандартам безопасности, не было на местном рынке. И транспортировка этих автомобилей обошлась в 237 тысяч 801 доллар.

В среду британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой утверждалось, что случаи сексуальных домогательств происходят в офисах ООН по всему миру, при этом руководство ООН не уделяет должного внимания этой проблеме, и виновники остаются безнаказанными. По данным газеты, каждый третий сотрудник ООН сталкивался с сексуальными домогательствами в течение последних двух лет. В двух из трех случаев домогательств виновниками оказывались мужчины, причем большинство таких эпизодов происходило в офисах.

Издание сослалось на результаты опроса, проведенного компанией Deloitte в ноябре 2018 года. Всего было опрошено 30 тысяч 364 сотрудника ООН (17% всего штата).

Сразу после появления публикации в секретариате ООН заявили, что знают о проблеме неподобающего поведения персонала организации и не закрывают на нее глаза. С февраля прошлого года в ООН действует горячая линия для приема жалоб.

Добавим, что нынешний глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус ранее занимал должность министра здравоохранения Эфиопии. Он стал первым африканцем, возглавившим ВОЗ.