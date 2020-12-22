Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена созвать экстренное заседание Европейского регионального бюро ВОЗ, чтобы обсудить новую мутацию коронавируса, сообщил директор бюро Ханс Клюге, пояснив, что дата заседания пока не определена. Он отметил, что сейчас важно получить больше информации о новом штамме вируса и посредством новых ограничений предотвратить его распространение. В состав Европейского регионального бюро ВОЗ входят 53 государства.
Несмотря на обнаружение нового штамма коронавируса в Великобритании, Европейская комиссия намерена рекомендовать странам Евросоюза не закрывать границы, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС. Брюссель считает необходимым сохранить грузовое транспортное сообщение, при этом поездки граждан государств ЕС в другие европейские страны должны быть сокращены до необходимого минимума. Официальное представление рекомендаций Еврокомиссии запланировано на вторую половину дня 22 декабря.
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