ВОЗ проанализирует глобальные меры по борьбе с коронавирусом

Страны - члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) договорились проанализировать меры, которые предпринимались во всем мире для сдерживания пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в резолюции, принятой единогласно во вторник, 19 мая, по итогам заседания высшего органа ВОЗ - Всемирной ассамблеи здравоохранения. Она началась в Женеве накануне, представители 194 государств участвовали по видеосвязи.
Согласно документу, который цитирует информагентство AFP, члены ВОЗ решили дать "объективную, независимую и развернутую оценку" реакции мирового сообщества на пандемию. В резолюции отмечается, что странам следует сотрудничать в борьбе с пандемией и, в частности, в процессе изобретения вакцины от коронавируса, которая должна быть доступна в равной степени всем странам мира. Документ не носит обязательного характера, поясняет агентство.
Трамп считает реакцию ВОЗ на вспышку коронавируса запоздалой
Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп призвал ВОЗ в течение 30 дней провести необходимые, по его мнению, реформы. Если данное требование не будет выполнено, США могут окончательно остановить финансирование ВОЗ и прекратить членство в организации, пригрозил Трамп.
Он обвинил ВОЗ в запоздалой реакции на вспышку коронавируса и отсутствии независимого расследования после появления данных, расходившихся с официальной позицией Китая. В ответ глава организации Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что реакция ВОЗ на угрозу коронавируса была своевременной.
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