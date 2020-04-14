ВОЗ признала коронавирус в 10 раз более смертоносным, чем свиной грипп

С января 2009 года по август 2010 года свиным гриппом заразились в общей сложности более 1,6 миллиона человек. Из них всего 18 449 случаев оказались летальными. Остановить же нынешний коронавирус возможно только при наличии эффективной вакцины против него.

"Вирус распространяется очень быстро, быстрее, чем замедляется. Поэтому ограничительные меры должны сниматься медленно и этот процесс должен контролироваться. Это не должно случиться за один раз", - предупредил Гебрейесус.

Он подчеркнул, что в людных местах коронавирус может распространяться намного легче, и напомнил о мерах борьбы с инфекцией: раннее выявление, тестирование, изоляция, уход и отслеживание контактов. Помимо этого, необходимо минимизировать риск вспышек коронавируса в медицинских учреждениях, а также принять превентивные меры в отношении мест общего пользования, которые людям необходимо посещать, например рабочих мест и школ.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщала, что работа над вакциной против коронавируса проводится во многих странах. Однако из-за длительности процесса, который включает синтез самого препарата и тщательные клинические испытания, вакцина может появиться не раньше чем через год.

Между тем исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что у ученых пока недостаточно данных, чтобы ответить на вопрос, может ли вновь заразиться коронавирусной инфекцией человек, который уже ей переболел. Об этом сообщает CNBC. По словам Райана, повторное заражение человека вирусной инфекцией, которой он уже переболел, не редкость. Обычно такое происходит, когда вирус в организме был не полностью уничтожен.

В свою очередь ведущий специалист ВОЗ по коронавирусу Мария ван Керкхове рассказала о данных проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител, в то время как у других уровень ответа был высок. Но означает ли это наличие у второй части обследованных иммунитета к повторному заражению, это "другой вопрос", отметила ван Керкхове. По ее словам, необходимо обследовать больше выздоровевших от коронавируса, чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет и как долго он может защищать человека.

10 апреля стало известно, что у 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от коронавируса, повторные анализы вновь показали его наличие. Южнокорейские специалисты предполагают, что пациенты не были заражены повторно, а ранее оказавшийся у них вирус активизировался вновь. Ряд вирусологов и эпидемиологов предполагали, что коронавирус может оставаться в латентном состоянии в некоторых клетках человеческого тела, а позднее вновь активизироваться и атаковать органы дыхания.

В начале апреля стало известно, что в России провели испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, у них удалось создать иммунитет против COVID-19. Теперь специалисты приступили к испытаниям на низших приматах, они продлятся до конца апреля. Затем начнутся доклинические испытания, а к лету ученые надеются начать тестирование на людях. Данная фаза испытаний непростая и вряд ли будет короткой.

Генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов допустил, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием и будет все время находиться в человеческой популяции по аналогии с другими сезонными коронавирусами или сезонным вирусом гриппа, но, возможно, "с чуть большим количеством тяжелых случаев".