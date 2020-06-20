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Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гербрейсус предупредил, что коронавирус остается по-прежнему смертельным, а люди — уязвимыми.
Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas
Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas
© Reuters / Scanpix

В свете увеличения числа заражений SARS-CoV-2 по всему миру, а также растущего неприятия мер, направленных на борьбу с ним, - таких, как комендантский час и ограничение социальных контактов, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что мир находится на пороге "новой и опасной" фазы пандемии. В связи с этим глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу, 19 июня, призвал граждан и власти государств продолжать сохранять бдительность.

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По словам Гебрейсуса, следует отнестись с пониманием к нежеланию людей оставаться дома и стремлению государств вновь запустить свои экономики. "Однако вирус по-прежнему смертелен, а люди - уязвимы", - добавил глава ВОЗ. По данным сайта Worldometers, за сутки с 18 по 19 июня в мире было зафиксировано почти 130 тысяч новых случаев заражения.

19 июня власти Италии заговорили о "тревожных сигналах" в связи с ростом числа заражений коронавирусом в некоторых регионах страны. В частности, новая вспышка заражений коронавирусом была зафиксирована в Риме. В целом ситуация в Италии остается позитивной, однако в стране по-прежнему наблюдается существенное распространение вируса, заявили в этой связи в Высшем институте здравоохранения (Istituto Superiore di Sanità, ISS).

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Deutsche Welle
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