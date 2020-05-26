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При раннем ослаблении карантинных мер странам, где распространение вируса SARS-CoV-2 идет на спад, грозит второй пик эпидемии, считает эксперт Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.
ВОЗ предупредила об угрозе второго пика первой волны пандемии COVID-19
© AFP / Scanpix

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает об угрозе "немедленного второго пика" пандемии заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Это может произойти, если страны, где инфекция идет на спад, слишком рано ослабят меры по борьбе с распространением вируса, заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в понедельник, 25 мая.

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Эксперт подчеркнул, что мир достиг середины первой волны пандемии, и предостерег от идеи возможной сезонности заболевания. "Считать, что инфекция идет на спад, и следующий опасный момент наступит в октябре или ноябре, рискованно", - отметил Райан. Он особо выделил ситуацию в Центральной и Южной Америках, а также Южной Азии и Африке, где количество заражений продолжает расти. Странам необходимо продолжать проводить тестирование и отслеживать пути передачи вируса, добавил эксперт.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 5,4 млн жителей планеты, а свыше 345 000 человек скончались от последствий заболевания COVID-19. Больше всего заражений (1,6 млн случаев) и летальных исходов (свыше 98 000) - в США.

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Deutsche Welle
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