По словам Набарро, европейские страны не сумели предотвратить вторую волну коронавируса, после того как им удалось взять под контроль первую.

«Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — сказал Набарро, слова которого приводит РИА «Новости».

Касаясь стран Восточной Азии, Набарро отметил, что здесь ситуация с коронавирусом обстоит лучше из-за «очень четкой коммуникации» между властями и населением.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 57 миллионов случаев заражения, более 1,3 миллиона человек скончались.

Более 43% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Европу (276 712), на втором месте — Северная и Южная Америка (257 859), на третьем — Юго-Восточная Азия (57 319).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 11 597 979. Далее следуют Индия (9 050 597), Бразилия (5 981 767), Франция (2 071 499), Россия (2 064 748), Испания (1 556 730), Великобритания (1 473 512), Аргентина (1 349 434), Италия (1 345 767), Колумбия (1 225 490), Мексика (1 019 543) и Перу (943 917).