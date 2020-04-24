"Необходимо, чтобы предоставление важных услуг в области здравоохранения, таких как иммунизация, не прекращалось даже в период чрезвычайных ситуаций", — заявила ВОЗ в преддверии всемирной недели иммунизации, проходящей с 24 по 30 апреля. При этом эксперты указали на пример Демократической Республики Конго, в прошлом году пострадавшей от серьезной вспышки кори, которая произошла на фоне новой волны эпидемии Эболы и унесла жизни более 6 тысяч человек.

Вспышки новых болезней могут перегрузить системы здравоохранения



"Кроме того, вспышки новых болезней способны вызвать перегрузку систем здравоохранения, которые заняты ликвидацией последствий COVID‑19", — подчеркнула далее ВОЗ. По словам главы организации Тедроса Адханома Гебрейесуса, мировое сообщество не должно забывать о риске утратить достижения в борьбе против опасных болезней. "В отсутствие вакцинации эти болезни вновь начнут свирепствовать", — предупредил он.

При этом Гебрейесус напомнил, что до начала пандемии коронавируса в мире достигнуты серьезные успехи по вакцинации детей. В частности, в 2018 году 86 процентов всех детей до пяти лет получили три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (КДС3) и одну дозу вакцины против кори. Еще в 2000 году данный показатель составлял 72 процента, в 1980-м — лишь 20 процентов.

Особая угроза новых вспышек кори



ВОЗ также указала, что число случаев паралича, вызываемого полиомиелитом у детей, во всем мире удалось снизить на 99,9 процента. Одновременно организация подчеркнула, что для полноценной защиты человечества от вспышек предупреждаемых вакцинами инфекционных болезней необходим охват иммунизацией 95 процентов людей.

В заявлении также указывается на особую угрозу вспышек кори ввиду слабого охвата вакцинацией. В 2019 году этим возбудителем были заражены около 800 тысяч людей во всем мире, а в нынешнем году возможен новый виток заболевания в случае отсрочки или временной приостановки иммунизации, отметила ВОЗ.