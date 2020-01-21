ВОЗ предупредила о распространении "новой пневмонии" за пределами Китая, умерли уже шесть человек

Число заболевших в Ухане по состоянию на минувшие сутки достигло 258. Выздоровели и выписаны 25, находятся на лечении в госпиталях 227, из них в среднем и тяжелом состоянии находится 51 больной, критическим признано состояние 12 человек.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что число лиц, зараженных коронавирусом нового типа, возросло до 291. По его данным, за последние сутки было зарегистрировано 77 новых случаев - в городе Ухане и прилегающей к нему провинции Хубэй, в Пекине и Шанхае. Еще в девяти регионах выявлены 27 больных с подозрением на пневмонию нового типа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что новый вид пневмонии в ближайшее время может выйти за пределы Китая. Как заявил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, которого цитирует ТАСС, два случая заболевания уже зарегистрированы в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея. "Следует ожидать новых случаев в других районах Китая и, возможно, в других государствах", - констатировал официальный представитель организации.

В китайском городе Ухань находится миссия ВОЗ. Она встретилась со специалистами в сфере здравоохранения и официальными лицами, которые "ведут расследования по поводу вспышки болезни". Язаревич подчеркнул, что в отношении коронавируса 2019-nCoV "многое еще остается выяснить". "Недостаточно известно о том, как он передается, о клинических характеристиках болезни, ее тяжести и степени ее распространения или ее источниках", - отметил официальный представитель, призвав все стороны продолжать подготовительные мероприятия.

По словам Язаревича, источник вспышки болезни в Китае, судя по всему, имеет животное происхождение, и передача от человека к человеку, происходящая при близком контакте, является ограниченной. Китайские органы здравоохранения 20 января подтвердили, что такая передача имеет место. В некоторых случаях течение болезни более мягкое, чем при заражении коронавирусами других типов. При этом ВОЗ не готова вводить какие-либо ограничения на поездки и торговлю в связи с новым заболеванием.

Сначала врачи полагали, что вирус не передается от человека человеку, позднее заболевание все же охарактеризовали как инфекционное: 15 сотрудников уханьской больницы, которые обслуживали заболевших, тоже заразились пневмонией, один из них находится в критическом состоянии.

Замруководителя Минздрава РФ Олег Салагай заявил, что в феврале в ведомстве подготовят экспресс-тест на выявление нового коронавируса из Китая. Тест сделает Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что к работе над вакциной от этого вируса приступил американский Национальный институт здравоохранения (NIH). Ученые предупредили, что первые клинические испытания вакцины пройдут не ранее, чем через несколько месяцев, а доступной вакцина станет не раньше, чем через год.

Проблема распространения нового коронавируса сказалась и на рынке ценных бумаг. Как сообщает Reuters, опасения о распространении заболевания усилили спрос на безопасные активы, снизив стоимость европейских акций. Снижение возглавили акции производителей предметов роскоши, зависящие от ситуации в Китае, включая LVMH, Kering, Hermes и Burberry. Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,96% к 11:14 МСК. Немецкий индекс DAX опустился на 0,72%. Британский фондовый индекс FTSE 100 сбавил 1,07%, французский CAC - 1,31%.