ВОЗ: пандемия будет продолжаться, пока не разработают вакцину против COVID-19

По мнению Набарро, природа коронавирусной болезни отличается от природы сезонного гриппа.

"Мы не уверены, что это будет происходить волнами, как грипп. Мы думаем, что этот вирус будет преследовать человечество еще довольно долгое время, пока мы все не получим вакцину, способную нас защитить", - сказал он.

"Ключевым в этом конкретном вирусе является наличие в каждом сообществе определенного защитного барьера, который может фиксировать больных, как только они появляются, изолировать их и предотвращать вспышки. Необходимо, чтобы в каждой стране была такая возможность", - добавил Набарро.

В связи с этим он предположил, что повсеместное ношение масок или другой защиты для лица в скором времени станет нормой.

"Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой", - заявил Набарро. Он пояснил, что защита лица будет нужна, поскольку пока неизвестно, когда начнется применение вакцины от коронавируса COVID-19, и выработается ли иммунитет к нему у тех, кто им уже сейчас переболел.

Ранее ВОЗ сообщала, что использование маски для профилактики коронавируса необходимо, однако вместе с этим следует следить за гигиеной рук, избегать людных мест, а также не прикасаться к лицу.

Кроме того, в ВОЗ отметили, что неправильное использование маски может снизить ее эффективность. Так, она должна полностью закрывать рот и нос, к ней нельзя прикасаться и необходимо следить, чтобы она оставалась cухой. Если носить маску более двух часов, она сама станет источником инфекции.

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире, к понедельнику превысило 1,85 млн человек, число жертв - 114 тыс. человек.

В России, по данным на 13 апреля, зафиксировано 18 328 случаев заражения COVID-19.