«Настало время миру обратить внимание и удвоить наши усилия», — сказал он. В ВОЗ также отметили, что необходимо оставить открытыми границы и не прекращать торговлю.
Вспышка лихорадки Эбола была объявлена 1 августа 2018 года. По данным на 15 июля, в ДРК было 2512 подтвержденных случаев заболевания и 1676 смертей.
Как пишет Reuters, благодаря кампании по вакцинации и проведению скринингов, вспышку практически удавалось сдерживать на территории двух провинций ДРК. Речь идет о территориях, где идут боевые действия, отмечает Associated Press; в апреле боевики напали на больницу и убили врача-эпидемиолога.
Решение было принято в том числе после того, как случай Эболы был зарегистрирован в крупном городе Гома на границе с Руандой, который в ВОЗ назвали «воротами в остальные районы ДРК и в мир». До этого специальный комитет ВОЗ трижды отказывался объявить международную чрезвычайную ситуацию, хотя эксперты говорили, что вспышка соответствует ее критериям.
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