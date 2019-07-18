«Настало время миру обратить внимание и удвоить наши усилия», — сказал он. В ВОЗ также отметили, что необходимо оставить открытыми границы и не прекращать торговлю.
Вспышка лихорадки Эбола была объявлена 1 августа 2018 года. По данным на 15 июля, в ДРК было 2512 подтвержденных случаев заболевания и 1676 смертей.
Как пишет Reuters, благодаря кампании по вакцинации и проведению скринингов, вспышку практически удавалось сдерживать на территории двух провинций ДРК. Речь идет о территориях, где идут боевые действия, отмечает Associated Press; в апреле боевики напали на больницу и убили врача-эпидемиолога.
Решение было принято в том числе после того, как случай Эболы был зарегистрирован в крупном городе Гома на границе с Руандой, который в ВОЗ назвали «воротами в остальные районы ДРК и в мир». До этого специальный комитет ВОЗ трижды отказывался объявить международную чрезвычайную ситуацию, хотя эксперты говорили, что вспышка соответствует ее критериям.
Европарламент требует от РФ освободить моряков и других украинских политзаключенных
Европейский парламент нового созыва в четверг принял...
ВИДЕО: СБУ разоблачила российские спецслужбы на вмешательстве в выборы в Украине (1)
В Службе безопасности заявили, что спецслужбы России...
ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической республике Конго чрезвычайной ситуацией международного значения
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос...
ВИДЕО | В Японии подожгли аниме-студию. 10 человек погибли, около 40 пострадали
В Киото неизвестный мужчина совершил поджог в здании...
TOP новостей
Сквернялис обещает налоги на недвижимость и неэкологичные автомобили (1)
Избежать новых налогов и повышения их прогрессивности...
Литовские моряки: когда все посчитаешь, зарплата в несколько тысяч не кажется большой (8)
"Литовские моряки бегут из Литвы из-за плохой...
Абромавичус: У Зеленского нет обязательств перед олигархами Станет ли литовец премьером Украины?
Глава Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас...
Что значит быть студентом в Литве: без родительской поддержки не обходятся даже работающие (4)
Одни в университет приезжают на роскошных автомобилях,...
Летом полиция в Литве не отдыхает: какие ждут рейды
Литовская служба дорожной полиции (ЛСДП) этим летом...