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Ситуация с коронавирусом может быть охарактеризована, как пандемия, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гербрейесус. Во всем мире вирусом SARS-CoV-2 заразились уже 118 тысяч человек.
Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas
Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas
© Reuters / Scanpix

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 и вызываемой им атипичной пневмонии COVID-19. "Мы пришли к выводу, что ситуация с COVID-19 может быть охарактеризована, как пандемия", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве в среду, 11 марта.

По его словам, заболевание COVID-19 зафиксировано уже в 114 странах. По данным на 10 марта, во всем мире уже зарегистрировано 118 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 4 тысяч из них завершились летальным исходом.

Наиболее сильно от вируса пострадали Китай, Южная Корея,Италия и Иран. Почти ежедневно к зонам риска причисляют все новые регионы. Гебрейесус подчеркнул, что объявление пандемии никак не изменит политику ВОЗ в борьбе с коронавирусом.

Deutsche Welle
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