ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Европу эпицентром пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2. "Европа теперь является эпицентром пандемии, на нее приходится больше зарегистрированных случаев заражения и смертей, чем во всех остальных странах вместе взятых, за исключением Китая", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус на пресс-конференции по видеосвязи в Женеве в пятницу, 13 марта.
По словам Гебрейесуса, на данный момент во всем мире зарегистрировано более 132 тысяч случаев коронавирусной инфекции в 123 странах, число летальных исходов превысило пять тысяч. Глава ВОЗ призвал мировое сообщество к солидарной борьбе с пандемией, позволяющей людям и организациям содействовать в финансировании производства защитных масок, перчаток, халатов для медработников и комплектов для диагностики, а также исследований в сфере разработки вакцин.
В Италии за сутки умерли еще 250 человек
Между тем в Италии - европейской стране, наиболее сильно пострадавшей от коронавируса, только за сутки от последствий заражения умерли еще 250 человек. В результате общее количество летальных исходов в Италии достигло 1266. Всего, согласно официальным данным, в стране заразились коронавирусом уже 17,6 тысячи человек. Это более чем на 2500 человек больше, чем днем ранее.
В Германии количество зараженных SARS-CoV-2 выросло до 3062 человек. Зарегистрировано пять летальных исходов. Больше всего инфицированных - в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (936), на втором месте - Бавария (558) и на третьем - Баден-Вюртемберг (454 случая).
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