ВОЗ о Рождестве: "радость может быстро смениться горем"

"Вирус не слишком-то считается с тем, успели ли мы купить подарки к Рождеству или нет. А потому, сомнений быть не может, введение дополнительных мер по всей Германии необходимо. Чем скорее это произойдет, тем лучше", — заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Ранее с предостережением по поводу ослабления ограничений выступили представители ВОЗ.

"Период праздников — время отдыха, торжеств. Но мы должны сохранять бдительность. Ведь радость может очень быстро смениться горем", — отмечает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Власти Франции обратились к жителям страны с просьбой приложить еще немного усилий в борьбе с распространением коронавируса и пересмотреть планы на праздники. Общенациональный карантин подходит к концу. Но в стране начинает действовать комендантский час. Исключение будет сделано для рождественской ночи — не новогодней

"За последние месяцы всем пришлось приложить уже столько усилий. Люди ждали 31 декабря, чтобы хоть немного расслабиться. Непонятно, что теперь из этого получится. Трудно иметь какое-то определенное мнение на данный счет", — говорит Фабьенн, жительница Парижа.