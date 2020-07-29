aA
Сезонность, судя по всему, не влияет на распространение SARS-CoV-2, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), призывая не поддаваться ложным идеям, что лето безопаснее, с эпидемиологической точки зрения, сообщает LETA.
ВОЗ: нет признаков, что коронавирус является сезонным заболеванием
© Reuters / Scanpix

Специалисты ВОЗ обратили внимание на то, что в Бразилии и США, являющимся наиболее пострадавшими странами, сейчас разное время года - в США лето, а в Бразилии зима. Это ставит под сомнение идею того, что вирус является сезонным и распространяется волнами.

Представитель ВОЗ Маргрита Хариса призвала людей не думать, что коронавирус будет вести себя как другие уже знакомые вирусы, а исходить из того, что уже доказало свою эффективность в борьбе с ним - дистанцирование, мытье рук, ношение масок, изолирование заболевших и карантин для контактных лиц.

“Лето - это проблема. Этому вирусу нравится разная погода, а что ему нравится особенно - это прыгать от человека к человеку, когда мы оказываемся в тесном контакте”, - сказала Хариса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Коронавирус в мире: Борис Джонсон предупреждает о второй волне в Европе, угроза детского голода

Британские власти объясняют свое решение ввести...

В Литве установили 16 новых случаев коронавируса (19)

Ситуация с коронавирусом в Литве развивается по...

TOP новостей

В Литве установили 16 новых случаев коронавируса (19)

Ситуация с коронавирусом в Литве развивается по...

Расходы на компенсируемые лекарства вернут только пациентам двух групп (12)

Деньги за лекарства, которые во время сбоев в работе...

Įmonė „Talga“ Įmonė „Talga“

Рядом с Йонавой действует процветающий склад: пытается трудоустроить литовцев, но с трудом находит желающих (16)

Тягачи с прицепами и полные склады бытовой техники и...

Семь лет без документов: гражданин России голодает у российского посольства в Литве (40)

Если вам в июле доводилось проходить мимо посольства...

Премьер-министр Литвы: приносим извинения, но могло быть гораздо хуже (15)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на своей...

|Maža didelių žinių kaina