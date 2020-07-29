ВОЗ: нет признаков, что коронавирус является сезонным заболеванием

Специалисты ВОЗ обратили внимание на то, что в Бразилии и США, являющимся наиболее пострадавшими странами, сейчас разное время года - в США лето, а в Бразилии зима. Это ставит под сомнение идею того, что вирус является сезонным и распространяется волнами.

Представитель ВОЗ Маргрита Хариса призвала людей не думать, что коронавирус будет вести себя как другие уже знакомые вирусы, а исходить из того, что уже доказало свою эффективность в борьбе с ним - дистанцирование, мытье рук, ношение масок, изолирование заболевших и карантин для контактных лиц.

“Лето - это проблема. Этому вирусу нравится разная погода, а что ему нравится особенно - это прыгать от человека к человеку, когда мы оказываемся в тесном контакте”, - сказала Хариса.