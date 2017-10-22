Всемирная организация здравоохранения пересмотрела решение о назначении президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли, передает Reuters. Произошло это после напоминаний о том, что 93-летний президент развалил здравоохранение у себя в Зимбабве и сам предпочитает лечиться за границей - на это указывала правозащитная организация Human Rights Watch.
Robertas Mugabe
© AFP / Scanpix

В среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил, что назначит Мугабе послом доброй воли в Африке по неинфекционным заболеваниям. В четверг на фоне критики Гебреисус пообещал "пересмотреть свой подход в свете ценностей ВОЗ".

В субботу Госдеп США выпустил отдельный пресс-релиз об этом странном назначении. Дипломаты указали, что в отношении Мугабе действуют санкции "за преступления против его собственного народа и за то, что он представляет собой угрозу миру и стабильности". По мнению США, назначение "противоречит идеалам Объединенных наций - уважению к правам человека и человеческому достоинству". (Цитаты по РИА "Новости".)

93-летний Мугабе занимает пост президента Зимбабве с 1987 года. Сейчас он старейший в мире действующий руководитель государства. В 2018 году он вновь собирается принять участие в президентских выборах. Ранее Мугабе заявлял, что намерен править до 100-летнего юбилея.

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