В среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил, что назначит Мугабе послом доброй воли в Африке по неинфекционным заболеваниям. В четверг на фоне критики Гебреисус пообещал "пересмотреть свой подход в свете ценностей ВОЗ".

В субботу Госдеп США выпустил отдельный пресс-релиз об этом странном назначении. Дипломаты указали, что в отношении Мугабе действуют санкции "за преступления против его собственного народа и за то, что он представляет собой угрозу миру и стабильности". По мнению США, назначение "противоречит идеалам Объединенных наций - уважению к правам человека и человеческому достоинству". (Цитаты по РИА "Новости".)

93-летний Мугабе занимает пост президента Зимбабве с 1987 года. Сейчас он старейший в мире действующий руководитель государства. В 2018 году он вновь собирается принять участие в президентских выборах. Ранее Мугабе заявлял, что намерен править до 100-летнего юбилея.