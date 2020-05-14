По словам Райана, которые приводит ТАСС, сказать что-либо о сроках победы над вирусом очень сложно, как и предсказать, каким именно образом будет расти заболеваемость. Он уточнил, что вирус может стать эндемическим и остаться непобежденным, подобно ВИЧ, который "никуда не исчез".

"Но мы смогли взять его под контроль, мы нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса. Люди с ВИЧ живут довольно долго. Поэтому очень важно реалистично смотреть на вещи. Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы одержать победу над вирусом", - заключил Райан.

По его словам, важным шагом в борьбе с распространением заболевания должна стать разработка эффективной и доступной для всех вакцины и вакцинация людей по всему миру. Заместитель генерального директора ВОЗ Сумия Сваминатан считает, что контроля над вирусом можно будет добиться через четыре-пять лет. Конкретный срок зависит от множества факторов, включая мутацию вируса и сроки разработки эффективной вакцины, а также от того, насколько жестким и долгим будет карантин в разных странах, передает Русская служба BBC.

По словам Сваминатан, с вакциной связано большинство надежд, но с ее разработкой, применением, эффективностью и безопасностью связано много факторов риска. Проблемой будет ее массовое производство и распространение, добавила она. Власти Евросоюза уже выделили 1 млрд евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины, а в дальнейшем эта сумма возрастет до 7,5 млрд евро. Но, по оценке генсека ООН Антониу Гутерриша, для лечения больных COVID-19 и сдерживания эпидемии потребуется как минимум в пять раз больше.

В свою очередь глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что, несмотря на все сложности, траектория вспышки коронавируса "находится в наших руках". Она отметила, что ряду стран удалось взять под контроль распространение заболевания.

О том, что коронавирус "пришел, чтобы остаться", ранее заявили специалисты российского Минздрава. По их словам, коронавирус будет одной из разновидностей ОРВИ, проявляющей свою сезонную активность в осенне-зимний и весенний периоды года и со временем уменьшит свою поражающую активность. Повторные волны заболеваемости будут менее выраженными из-за формирования популяционного иммунитета, но нынешняя пандемия пойдет на спад только после того, как инфекцией заразится 70-80% населения Земли.