В четверг, 30 июля, исполнится полгода с тех пор, как ВОЗ объявила эпидемию коронавируса черезвычайной ситуацией международного масштаба.

"Когда 30 января я объявил международную чрезвычайную ситуацию, за пределами Китая было не больше 100 случаев заражения, и не было смертей", — сказал глава ВОЗ, добавив, что за последние шесть недель количество подтвержденных случаев заражения в мире почти удвоилось, добавил он.

"Covid-19 изменил наш мир. Какие-то нации и сообщества он сблизил, другие наоборот расколол", — отметил Гебрейесус.

Нынешний кризис отличается экономическими последствиями — ВОЗ в своей истории боролась с такими вирусами, как эбола и ВИЧ, но они не привели к полной остановке мировой экономики, сказал глава организации.

В то же время директор чрезвычайных программ ВОЗ Майк Райан в понедельник заявил, что для некоторых стран больше "невозможно" держать закрытыми границы, а национальным экономикам нужно возвращаться к работе.

Отметив, что это неизбежно, и произойдет скоро, Райан призвал страны, где сохраняются очаги вируса, по возможности прибегать к коротким локальным карантинным мерам.

Пандемия уже крайне пагубно отразилась на мировой экономике, и в том числе на благотворительных программах.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet, из-за остановки торговли, взлета цен на продовольствие в отдельных регионах и приостановки благотворительности в связи с коронавирусом, в мире сегодня около 6,7 млн детей младше пяти лет оказались в зоне риска — им не хватает продовольствия и грозит истощение.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии заразились в мире почти 16,5 миллионов человек, в США 4,28 млн заразившихся, Россия — на четвертом месте в мире с 800 тыс. подтвержденных диагнозов.