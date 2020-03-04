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Запас масок для лица и прочих защитных средств против коронавируса быстро истощается по всему миру, предупреждает Всемирная организация здравоохранения. Как передает The Daily Mail, это ставит под сильный удар, в первую очередь, врачей, которые работают с инфицированными пациентами.
ВОЗ бьет тревогу: в мире отметился дефицит защитных средств
© DELFI / Andrius Ufartas

По оценкам экспертов, 89 миллионов масок, 1,6 миллиона комплектов защитных очков и 76 миллионов пар перчаток необходимы для защиты работников здравоохранения от вируса, уже поразившего более 92000 человек во всем мире. Чтобы удовлетворить растущий спрос, производство защитных средств должно увеличиться на 40%. Сложившийся дефицит средств вызвал стремительный рост цен. К примеру, стоимость защитных масок выросла в 6 раз, стоимость одноразовых халатов - вдвое, респираторов - в 3 раза.

Согласно последним данным, коронавирус имеет показатели смертности, превышающие показатели обычного гриппа в три раза. Но он не так заразен, как грипп. Уже создано более 20 вакцин-кандидатов против коронавируса, но ни один из них не утвержден в качестве рабочего средства.

NEWSru.com
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