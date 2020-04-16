ВОЗ беспокоит ситуация с COVID-19 в Беларуси, РФ, Британии

Как сообщает Associated press, об этом заявил 16 апреля директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.

По его словам, оптимистичные сигналы в плане снижения численности заболевших поступают из Франции, Германии, Италии, Испании и Швейцарии.

«Но эти небольшие сигналы из некоторых стран сдерживаются стабильным или увеличивающимся числом новых случаев в других странах, включая Великобританию, Турцию, Украину, Беларусь и Российскую Федерацию», — сказал Клюге.

Он сообщил, что количество инфицированных в мире превысило два миллиона человек, а за последние 10 дней число заразившихся в Европе удвоилось и приблизилось к миллиону.

Представитель ВОЗ поблагодарил всех, кто соблюдал введенные ограничения и правила во время празднования католической Пасхи и призвал действовать так же в ближайшие выходные, когда будет отмечаться православная Пасха.

Он подчеркнул, что следующие несколько недель будут критически важными для Европы.

«Грозовые тучи этой пандемии по-прежнему нависают над европейским регионом, — сказал представитель ВОЗ. — В то время как в некоторых странах число новых выявленных случаев заражения COVID-19 снижается, некоторым странам еще только предстоит в полной мере ощутить воздействие вируса».

По данным Минздрава, на утро 16 апреля в Беларуси проведено 81,2 тысячи тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 24 лаборатории. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 4.204, скончалось 40 человек.