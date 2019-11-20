Еврокомиссия не исключает, что в 2020 году восемь стран нарушат правила Пакта стабильности и роста, которых должны придерживаться члены еврозоны. Речь идет о Бельгии, Испании, Франции, Италии, Португалии, Словении, Словакии и Финляндии сообщила Комиссия ЕСв Брюсселе в среду, 20 ноября, после изучения проектов бюджета стран еврозоны на следующий год.
По оценке Еврокомиссии, бюджеты остальных 11 стран еврозоны не нарушают нормы пакта стабильности, хотя в отношении Эстонии и Латвии такой вывод сделан с оговорками.
"Такие страны с чрезмерно высокой задолженностью, как Бельгия, Франция, Италия и Испания, должны использовать для снижения долгового бремени средства, накапливаемые благодаря низким процентным ставкам", - заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, отвечающий за финансовые вопросы. В свою очередь еврокомиссар по экономике Пьер Московиси призвал страны с хорошими финансовыми показателями к новым инвестициям.
Критерии Пакта стабильности и роста
В еврозону входят 19 из 28 стран Евросоюза. Валюта евро также находится в обращении в ряде стран за пределами ЕС. Пакт стабильности и роста предусматривает, в частности, что сумма госдолга не должна превышать 60% ВВП, а дефицит госбюджета оставался ниже уровня в 3% ВВП. На нарушившие эти требования страны могут быть наложены крупные штрафы.
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