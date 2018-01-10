Организация уже в десятый раз составила подобный прогноз на ближайший год. Как обычно, западные эксперты основное внимание уделили тем вызовам, которые могут затронуть США. Аналитики оценили вероятность различных потенциальных конфликтов и их влияние на национальные интересы Америки. В большинстве случаев, они совпадают с западноевропейскими, в том числе и с интересами Латвии, а также влияют на глобальную политику.

Ниже — восемь наиболее вероятных вызовов мировому сообществу, которые, по версии "Совета международных отношений", могут случиться в 2018 году.