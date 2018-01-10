Организация уже в десятый раз составила подобный прогноз на ближайший год. Как обычно, западные эксперты основное внимание уделили тем вызовам, которые могут затронуть США. Аналитики оценили вероятность различных потенциальных конфликтов и их влияние на национальные интересы Америки. В большинстве случаев, они совпадают с западноевропейскими, в том числе и с интересами Латвии, а также влияют на глобальную политику.
Ниже — восемь наиболее вероятных вызовов мировому сообществу, которые, по версии "Совета международных отношений", могут случиться в 2018 году.
- 1. Восемь конфликтов, которые угрожают миру в этом году
- 2. Непредсказуемая Северная Корея и Ким Чен Ын
- 3. Активность Ирана на Ближнем Востоке
- 4. Парализованная цифровая среда
- 5. Россия против НАТО
- 6. Стремление Китая контролировать море
- 7. Крупный террористический акт
- 8. Возвращение в Сирии режима Асада
- 9. Тревожная ситуация в Афганистане
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