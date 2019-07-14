Восемь человек пострадали во время забега с быками на фестивале Сан-Фермин в Испании

Забег традиционно стартовал ровно в 08:00 по местному времени (09:00 по Москве) и длился чуть менее трех минут.
Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина начался в Памплоне 6 июля. В ходе праздничных мероприятий прошли многочисленные шествия, концерты и детские праздники. Гвоздем гуляний считаются именно забеги с быками (энсьерро).
Именно в эти дни сюда съезжаются туристы со всех концов света, чтобы посмотреть на интригующее и опасное соревнование, в ходе которого сотни людей, преследуемых выпущенными из загона разъяренными быками, бегут по узкой улице.
Участниками энсьерро могут стать как местные жители, так и сами туристы. Зачастую некоторые участники, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию с животными, чтобы придать происходящему больше остроты и заставить зрителей поволноваться. Те же, кто не решился поучаствовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем из безопасного места.
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