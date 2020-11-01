По сообщению полиции, нападавший был одет в средневековый костюм и был вооружен мечом. Он был арестован в час ночи по местному времени (8 утра по Москве).
Однако местным жителям по-прежнему рекомендуют не выходить из дому и запереть двери, пока полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
Le poste de commandement du @SPVQ_police est déployé devant l'hôtel du Parlement du Québec. pic.twitter.com/WEjxJeqquK— ICI Québec (@iciquebec) November 1, 2020
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо написал в "Твиттере": "Мое сердце скорбит вместе с любимыми тех двоих, что были убиты во время ужасающего нападения минувшей ночью в Квебеке".
"Я также желаю полного восстановления раненым. Мы думаем о вас и будем оставаться мысленно рядом со всеми вами", - добавил Трюдо.
Он также поблагодарил службы экстренной помощи за их критически важную работу.
Как сообщила в "Твиттере" местная полиция, на данный момент не просматривается признаков того, что у подозреваемого могли быть какие-либо еще мотивы кроме личных.
Нападение произошло возле Парламентского холма в старом городе. Первые сообщения об инциденте поступили около 22:30 по местному времени.
Издающаяся в Квебеке газета Le Soleil написала, что в момент задержания подозреваемый лежал на земле, босиком и в состоянии переохлаждения. По сведениям газеты, он не оказал никакого сопротивления при аресте.
После задержания возле выставочного центра Espace 400e мужчину отправили в больницу для оценки состояния его здоровья. По предварительным данным, нападавшему около 25 лет, его личность пока не раскрывается.
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