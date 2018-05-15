Дополнительные деньги нужны для того, чтобы уменьшить риск увольнения нужных армии и флоту специалистов.
Как пишет газета Latvijas avīze, размер доплаты за профессионализм может достигать 25% от размера основной зарплаты военнослужащего.
До этого латвийские законы позволяли доплачивать солдатам лишь за выполнение заданий "в специфических обстоятельствах" и "связанных с повышенным риском для здоровья".
Изданию стало известно, что доплата за профессионализм в основном будет относиться к тем военнослужащим, которые отвечают за планирование, организацию и проведение различных военных учений, в которых Латвия принимает участие.
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