Дополнительные деньги нужны для того, чтобы уменьшить риск увольнения нужных армии и флоту специалистов.

Как пишет газета Latvijas avīze, размер доплаты за профессионализм может достигать 25% от размера основной зарплаты военнослужащего.

До этого латвийские законы позволяли доплачивать солдатам лишь за выполнение заданий "в специфических обстоятельствах" и "связанных с повышенным риском для здоровья".

Изданию стало известно, что доплата за профессионализм в основном будет относиться к тем военнослужащим, которые отвечают за планирование, организацию и проведение различных военных учений, в которых Латвия принимает участие.