Вооруженные сепаратисты напали на пятизвездочный отель в Пакистане

Группа вооруженных людей ворвалась в субботу, 11 мая, в пятизвездочный отель в пакистанском городе Гвадар и открыла огонь. Известно об одном погибшем, передает агентство AFP. Нападавшие застрелили охранника на входе в отель.

По данным местной полиции и вооруженных сил, трое вооруженных мужчин открыли огонь в отеле Pearl Continental, пользующемся популярностью у приезжающих в город бизнесменов и дипломатов. Гости были эвакуированы из отеля, говорится в заявлении вооруженных сил. Службы безопасности перекрыли доступ к зданию и окружили преступников на первом этаже гостиницы.

Ответственность за нападение на Pearl Continental взяла на себя сепаратистская группировка"Освободительная армия Белуджистана", борющаяся за наделение провинции большей автономией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя повстанческого движения. Это одна из нескольких подобных организаций, действующих на территории провинции Белуджистан, в которой часто происходят столкновения на этнической и религиозной почве.

Портовый город Гвадар на юго-востоке Пакистана - один из пунктов, через который проходит реализуемый Китаем масштабный инфраструктурный проект "Новый шелковый путь".

Вооруженный конфликт в Белуджистане начался в 1948 году и продолжается до настоящего времени. Сунниты-белуджи, живущие в Пакистане, Иране и Афганистане, требуют создания своего независимого государства. В Пакистане в последние годы нападения сепаратистов происходят практически ежемесячно, в их результате ежегодно погибают десятки человек. Пакистан неоднократно обвинял Индию в поддержке сепаратистов.