Сторонам иранского конфликта следует отказаться от насильственных методов, заявила Федерика Могерини.
© Sipa / Scanpix

В свете продолжающихся волнений в Иране верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в стране. Властям Ирана следует уважать право людей на свободу мнения и собраний, заявила Могерини во вторник, 2 января.

Федерика Могерини отметила, что в Евросоюзе следят за волнениями в Иране и сожалеют о "неприемлемых потерях человеческих жизней". Поэтому она призвала все стороны конфликта отказаться от насильственных методов.

Federica Mogherini
Federica Mogherini
© AFP / Scanpix
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Массовые протесты в ряде иранских городов начались 28 декабря. Изначально они были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, затем участники акций начали выражать общее недовольство правительством страны.

За прошедшие дни жертвами протестов стал 21 человек, сотни людей были арестованы.

Deutsche Welle
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