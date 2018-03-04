"Так называемые Луганская народная республика и Донецкая народная республика являются образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт. Они должны быть ликвидированы", — цитирует Волкера украинский портал LB.ua.
Волкер подчеркнул, что для ДНР и ЛНР "не существует места в украинском конституционном укладе". "Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть", — сказал он.
Американский политик во время дискуссии отметил, что на подготовку местных выборов в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей может потребоваться шесть месяцев после полного развертывания миротворческих сил. Волкер выразил надежду, что миротворческая миссия ООН в Донбассе станет средством для воплощения минских договоренностей.
По мнению Волкера, миротворцы должны посодействовать передаче контроля над Донбассом сначала от России к ООН, а затем к Украине. Под контролем ООН на территории нынешних ДНР и ЛНР будут организованы и проведены местные выборы, будет обеспечена амнистия лицам, совершившим преступления, и будет закреплен особый статус. "И потом переход под украинский контроль", — заключил спецпредставитель.
В конце января Волкер по итогам прошедших в Дубае переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым констатировал, что российская сторона была на этой встрече более открыта, чем прежде, и обсудила вопрос размещения миротворцев в Донбассе, "положительно отреагировав" на некоторые предложения американцев.
Спецпредставитель Госдепа США считает, что Москва не предпринимает достаточно шагов для урегулирования конфликта на Украине. "Я сообщил российской стороне об очень серьезном чувстве разочарования и досады в Вашингтоне в связи с тем, что Россия не сделала абсолютно ничего для прекращения конфликта в плане отвода своих сил с того момента, когда я был назначен", — сказал он. Нынешнюю ситуацию в зоне боевых действий Волкер оценил как "гуманитарную катастрофу".
По словам дипломата, цели США касательно ситуации на Украине остаются прежними — это "восстановление территориальной целостности Украины" и обеспечение безопасности ее граждан вне зависимости от их национальности и вероисповедания.
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