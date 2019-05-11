Об этом он написал в Twitter в пятницу.

For the last 5 years Russia’s fighters & proxies have made life worse for the people in Donbas including the Russian-speakers it claims to care about.

🇷🇺 should end the fighting, implement Minsk agreements, & allow reconstruction and reintegration of Donbas back to 🇺🇦 control. https://t.co/DToaIrN3dP

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 10 мая 2019 г.



"За последние 5 лет российские боевики и ставленники ухудшили жизнь людей на Донбассе, включая русскоязычных, о которых, как они говорят, они заботятся", - отметил Волкер.

Он добавил, что Россия должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения, позволить восстановление Донбасса и его возвращение под контроль Украины.