Об этом Волкер заявил во время дискуссии в аналитическом институте Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сообщает РБК.
Ведущая спросила Волкера о том, означает ли нежелание России возвращать Крым то, что санкции против России будут бессрочными. "Это подразумевается", — сказал Волкер.
"Мы всегда будем говорить одно, а они другое, но мы увидим, что случится через некоторое время. Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом более 40 лет и, в конце концов, это изменилось", — заявил Волкер.
В ситуации с Крымом речь идет о таком же "масштабе сложности", добавил американский дипломат, отметив, что в США "наблюдают за ситуацией" и "с восхищением" вспоминают предшественников, "обладавших мудростью для создания твердой политики непризнания аннексии балтийских государств".
Спецпредставитель Госдепа ранее советовал Италии не снимать санкции против России в одностороннем порядке, к чему призывал лидер итальянского движения "Лига севера" Маттео Сальвини.
"Это европейские, а не итальянские меры. Несоблюдение их в первую очередь вызовет проблемы с Брюсселем", — говорил Волкер.
По его словам, в контексте последних событий такой сигнал был бы "точно неправильным".
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