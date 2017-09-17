"Санкции против России двух типов: те, которые введены из-за отсутствия выполнения минских договоренностей, и другие, которые введены из-за аннексии Крыма. Даже если Россия выполнит это (минские соглашения, - ред.), если мы увидим восстановление украинского суверенитета над Донбассом, не важно, через какой именно созданный нами механизм. Санкции, введенные из-за Крыма, остаются", - заявил представитель Госдепа США в ходе общения с журналистами после конференции YES в Киеве.
Волкер также отметил, что санкции оказывают влияние на Россию и продлены на длительный срок.
Отметим, ранее Совет ЕС официально продлил на полгода "адресные" санкции против чиновников из РФ, боевиков и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе.
"Нормандский формат" уже выполнил свою функцию
Кроме того, Волкер считает, что Соединенным Штатам Америки не нужно присоединяться к "нормандскому формату". На вопрос о том, считает он возможным присоединения США к "нормандскому формату", он ответил:
"Я не думаю, что вообще это нужно, "нормандский формат" уже выполнил свою функцию. Я контактирую с РФ, Германией, Францией и Украиной в этом вопросе, я знаю, что они разговаривают, пытаются построить диалог, мы координируем в этих вопросах. Я не думаю, что США будут присоединяться к этому формату. Но я считаю, США заинтересованы в том, чтобы начать диалог между Россией и Украиной, вывести их на новый стратегический уровень.
Ранее Петр Порошенко заявил о том, что США уже вовлечены в "нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины.
"Нормандская четверка" (или "нормандский формат") — дипломатическая группа высокопоставленных представителей Украины, Германии, Франции и России относительно урегулирования конфликта на востоке Украины. Первая встреча "нормандской четверки" состоялась во Франции. Тогда президенты и представители МИД Украины, Германии, Франции и РФ обсуждали последствия противостояния на Донбассе и влияние кризиса на украинскую экономику.
Проведет встречу с Сурковым
Волкер также сообщил, что в октябре проведет встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. По его словам, на предстоящей встрече с Сурковым он намерен обсудить вопросы восстановления территориальной целостности и безопасность Украины.
"Темы, которые буду обсуждать с мистером Сурковым - это восстановление украинской территориальной целостности и суверенитета, безопасность украинских граждан независимо от национальности или религии", - сообщил Волкер.
Также он напомнил, что Россия "на бумаге" подписалась под этими принципами, поскольку они содержатся в Минских соглашениях.
Напомним, в августе спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер встретился с советником президента РФ Владиславом Сурковым за закрытыми дверями. После этих переговоров Сурков заявил, что ситуация на Донбассе не устраивает ни одну из сторон.
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