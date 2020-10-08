Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики 7 октября впервые дважды за день дополнило список погибших военных, оба раза внеся в него ровно по сорок имен. Таким образом, список погибших армянских военных за один день вырос сразу на треть, с 240 до 320 имен.

Подавляющее большинство в сегодняшних двух списках — молодые люди 2000-2001 годов рождения, то есть, по всей вероятности, солдаты срочной службы.

Следует, впрочем, учитывать, что это не обязательно означает гибель 80 солдат за один день: армянские военные дополняют список по мере поступления сведений, которые могут запаздывать.

Достоверность данных о потерях в целом пока не поддается проверке: независимых источников в районах боев нет.

Президент Ильхам Алиев в среду сказал в интервью российскому "Первому каналу", что Азербайджан опубликует данные о своих потерях только "после окончания активной фазы боевых действий".

Возможная активизация

Данные о потерях и некоторые другие — в целом скудные — сообщения из Карабаха позволяют предположить, что с ночи на среду боевые действия активизировались.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сказал на брифинге, что бои шли на всех участках фронта всю ночь на среду и весь день. "Могу сказать лишь то, что это — война, и тут могут возникать большие трудности, отступления, охваты с флангов, обходы. Но победа будет за нами!" — цитирует агентство "Арменпресс" ответ Ованнисяна журналистам, допытывавшимся, какие позиции армянские силы потеряли и какие — отвоевали. Во время пресс-конференции Ованнисян заявил, что армянские силы вернули некоторые утраченные позиции, но не уточнил, какие именно.

Активизация боевых действий — если она действительно произошла — может быть связана с погодой. В последние дни в регионе шли проливные дожди, а в среду они прекратились, и тучи, судя по отчетам синоптиков, постепенно рассеиваются.

Между тем дожди и низкая облачность в горах могут мешать и боевой технике на земле, и дронам, которые активно и массово использует Азербайджан.

Министерство обороны Азербайджана в среду вывесило на своем сайте видео, которые, как оно утверждает, сняты в двух взятых азербайджанской армией селах, Шейбей и Шукюрбейли. Точнее, это не села, а, скорей, места, где они когда-то находились: они, как и практически все населенные пункты в этом районе, лежат в руинах и полностью или почти полностью заброшены с 1993 года, когда жившие в них азербайджанцы бежали, спасаясь от наступавших армян.

Села Шейбей и Шукюрбейли расположены в долине реки Аракс, близ границы с Ираном, примерно в 10-15 км от линии разграничения, с которой 11 дней назад началось наступление Азербайджана.

Село Шукюрбейли при этом расположено на важном перекрестке дороги, идущей вдоль долины Аракса и границы с Ираном и дороги, ведущей на районный центр Джебраил.

Стороны продолжают обстреливать города и села по обе линии фронта: из Нагорного Карабаха сообщают о бомбардировке Степанакерта, Шуши, Аскерана, Мартуни и других населенных пунктов.

Карабахский уполномоченный по правам человека Артак Бегларян сказал журналистам, что от обстрелов и войны бежала — внутри Карабаха или дальше, в Армению, — примерно половина населения НКР, то есть около 70 тыс. человек. Независимого подтверждения этой оценки нет.

Азербайджанцы же передают, что ракеты и снаряды продолжают падать на их села и города близ линии фронта, и в среду в одном из сел погиб еще один мирный житель — пожилая женщина.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в среду объявил, что в четверг в Женеве пройдет встреча Минской группы ОБСЕ, которая уже 30 лет занимается бесплодными переговорами о разрешении карабахского конфликта. В числе прочих в ней примет участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Странами-сопредседательницами Минской группы ОБСЕ являются Франция, США и Россия. На прошлой неделе президенты этих трех стран призвали стороны прекратить огонь и вернуться к мирным переговорам.

Но Азербайджан и поддерживающая его Турция относятся к этим призывам с открытым презрением. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эти державы утратили моральное право выступать с мирными инициативами, поскольку ничего не смогли добиться за долгие годы вялотекущих переговоров, а Азербайджан каждый день заявляет, что теперь переговоры о мирном урегулировании будут возможны лишь после того, как армянские вооруженные формирования покинут территорию Карабаха.

Президент России Владимир Путин в среду повторил то, о чем все эти дни говорят многие политики и комментаторы: Россия не приходит на помощь союзнице Армении, потому что формально на Армению никто не нападал.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика — это, с точки зрения международного права, территория Азербайджана.

И Россия, и Армения входят в военный союз, Организацию договора о коллективной безопасности — в отличие от Азербайджана.

"Как известно, Армения является членом ОДКБ. И у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Боевые действия продолжаются до сих пор, к огромному нашему сожалению. Они ведутся не на территории Армении. Что касается исполнения Россией своих обязательств в рамках этого договора — мы исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства", — сказал Путин в обнародованном в среду интервью телеканалу "Россия". Он заверил, что у Армении нет претензий к Москве.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, по официальным сообщениям, за 11 дней войны четыре раза говорил с Путиным по телефону.