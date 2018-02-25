Нападение выглядело так, будто организовала его Северная Корея. Но на самом деле за атакой стояла российское ГРУ, утверждают источники WP.

Из-за воздействия на компьютерные системы в день открытия Олимпиады не работали около 300 компьютеров, а сотни посетителей церемонии открытия не смогли распечатать билеты, из-за чего на трибунах были пустые места. Кроме того, сайт Олимпиады на некоторое время оказался недоступен. Организаторы Игр подтверждали факт кибератаки, но не говорили, кто за ней стоит.

Источник WP в спецслужбах США сообщил, что американцы оказывают поддержку корейским следователям. Он также допустил, что аналогичная атака может повториться в день закрытия Олимпиады, 25 февраля. В воскресенье утром МОК на фоне новых случаев употребления допинга запретил олимпийцам из России поднять государственный флаг на церемонии закрытия.

Допинг нашли у двух членов сборной: керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой. Из-за положительного результата Крушельницкого Россия лишилась бронзовой медали, которую он выиграл в парном миксте вместе с Анастасией Брызгаловой.